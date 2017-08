Es passiert selten, aber manchmal werden öffentliche Aufträge schneller erledigt als geplant. Bis 2020 wollte die Deutsche Bundesbank die Hälfte ihrer Goldreserven nach Deutschland holen. Doch das Projekt ist bereits abgeschlossen. Schon vergangenes Jahr kam der letzte Barren aus New York an. Diesen Sommer erreichte das letzte Gold aus Paris Deutschland. In Summe seien fast 54.000 Barren heimgekehrt, sagt Bundesbankvorstand Carl Ludwig Thiele: "Alle Barren, die nach Deutschland kamen, sind hier vollständig überprüft worden. Es wurden keine Abweichungen von unseren Bilanzpositionen festgestellt. Sorgen, die Einzelne hatten, stellten sich als unbegründet heraus."

50 Prozent bleiben im Ausland

Experte Reint Gropp Bildrechte: dpa Damit lagern nun 50 Prozent der deutschen Goldreserven in Deutschland. 37 Prozent bleiben allerdings in New York, weitere 13 Prozent liegen in London. Wäre es nicht sinnvoll, alles nach Hause zu holen? Reint Gropp schüttelt den Kopf. Er ist Präsident am Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. "Einen Barren zurückzuholen, kostet etwa 150 Euro. Das ist schon ein Betrag. Darüber hinaus gibt es noch das Argument, wenn man es irgendwann verkaufen will, will man das Gold an den Handelsplätzen haben. Und die wichtigsten Handelsplätze für Gold sind New York und London. Deswegen ist es sinnvoll, noch ein bisschen Gold dort zu lagern."

Woher kommt der Goldschatz?

Entstanden sind die deutschen Goldreserven nach dem Zweiten Weltkrieg. Die westdeutsche Wirtschaft boomte, ihre Handelsüberschüsse wurden im Ausland in Gold angelegt. Jetzt sind die Reserven 120 Milliarden Euro Wert. Man könnte sie zu Geld machen und zum Beispiel in marode Schulen investieren. Doch ganz so einfach sei es nicht, sagt Gropp. "Wenn die Bundesbank jetzt ankündigte, sie wolle Gold verkaufen, können Sie sich vorstellen, was mit dem Goldpreis passieren würde. Der würde ordentlich fallen. Deswegen müsste die Bundesbank das über einen langen Zeitraum hinweg, man schätzt so 20 Jahre, nach und nach verkaufen und, 100 Milliarden durch 20 geteilt, wäre nicht so fürchterlich viel für die Schulen." Für Reint Gropp stellt sich die Frage nach einem Verkauf nicht.

Der sprichwörtliche Spargroschen

Das Gold ist der Notgroschen der Deutschen. Zwar sind Währungen weltweit schon lange nicht mehr durch das Edelmetall gedeckt. Bundesbankvorstand Thiele sagt, aber in Krisenzeiten könne man die Reserve trotzdem einsetzen. "Nahezu alle Notenbanken der Welt haben Gold als Teil ihrer Währungsreserven. Bricht man diese Angaben pro Kopf der Bevölkerung herunter, haben wir in Deutschland 41 kg Gold je eintausend Einwohner. In Italien sind es 40 kg je tausend Einwohner, in Frankreich 36 und in den Niederlanden ebenfalls 36."

Die heimgeholten Barren lagern nun in einem Tresor in Frankfurt am Main, vermutlich tief unten im Keller. Wie genau die Bundesbank die 670 Tonnen nach Deutschland transportiert hat, ob per Flugzeug, Schiff, Lkw oder Zug, darüber schweigt Thiele. Getreu dem Motto: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.