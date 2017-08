Zweieinhalb Wochen nach dem tödlichen Absturz eines Tiger-Kampfhubschraubers der Bundeswehr in Mali hat der Hersteller Airbus eine Sicherheitswarnung herausgegeben. Ein Sprecher am Hauptsitz von Airbus Helicopters im französischen Marignane sagte dazu, bis zur endgültigen Klärung der Absturzursache müsse davon ausgegangen werden, dass "potenziell unsichere Bedingungen für die Flugtüchtigkeit" des Tiger-Kampfhubschraubers bestünden.

Tiger-Kampfhelikopter startet von der Landebahn des Flughafens Gao in Mali. Bildrechte: IMAGO

Bei der Warnung handle es sich um eine rechtliche Absicherung und reine Sicherheitsmaßnahme, so der Unternehmenssprecher. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand könne keine Absturzursache ausgeschlossen werden. Airbus verfügt nach eigenen Angaben derzeit über keine Informationen zum Stand der Bundeswehr-Untersuchung zu dem Absturz. Der Konzern gehöre dem Ermittlungsteam nicht an.



Ein Sprecher von Airbus Helicopters Deutschland im bayerischen Donauwörth sagte, gerade weil die genauen Umstände des Absturzes in Mali derzeit noch so unklar seien, habe sich der Konzern zu der Warnung an die Kunden entschlossen. Außerdem sei Airbus zu solchen Sicherheitswarnungen an die Abnehmerländer des Tigers vertraglich verpflichtet. Es sei den Vertragspartnern überlassen, daraus die Schlüsse zu ziehen.