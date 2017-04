Und genau die Tarifverträge zu Leiharbeit und Branchenzuschlägen verhandelt die IG-Metall gerade mit den Arbeitgebern. Ein Interview haben wir leider nicht bekommen. Die IG-Metall erklärte aber, dass die vierjährige Höchstbeschäftigung für Leiharbeiter als Ausnahmeregelung tatsächlich vorgesehen sei. Allerdings sei sie an strenge Regeln gebunden. So muss es zwingend eine Betriebsvereinbarung zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung geben, die grundsätzlich zu besseren Bedingungen für Leiharbeiter führe wie bessere Lohneingruppierung oder Zuschläge. Außerdem soll es Höchstquoten für diese langfristigen Leiharbeiter geben.

Nach den letzten Zahlen vom Juni 2016 gibt es in Mitteldeutschland rund 122.000 Leiharbeiter. Tendenz steigend, zumindest in Thüringen und Sachsen-Anhalt, sagt der Sprecher der Regionaldirektion der Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt Thüringen, Christian Weinert. "Von den aktuell beschäftigten Leiharbeitsnehmern ist rund die Hälfte ein Jahr und länger beim selben Verleihbetrieb. Wir sehen aber auch, dass die Arbeitnehmerüberlassung eine Branche ist, die von einer hohen Fluktuation geprägt ist. Es ist so, dass über 50 Prozent der inzwischen beendeten Arbeitsverhältnisse eine kürzere Dauer als sechs Monate hatten." Leiharbeiter verdienten zudem deutlich weniger, sagt Christian Weinert. In Thüringen liegt der monatliche Lohn einer Fachkraft in der Leiharbeit bei gut 1.800 Euro. Das sind rund 360 Euro weniger als Fachkräfte im Durchschnitt verdienen.