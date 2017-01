Europäische Richtlinien sind in nationales Recht umzusetzen. Bei der Umsetzung in deutsches Recht hat das Justizministerium die Richtlinie sehr weit ausgelegt. Die Formulierung des Gesetzes hat bei Banken so zu Unsicherheiten geführt. Folge war eine rückläufige Kreditvergabe insbesondere an junge Familien für das erste Eigenheim und an Senioren zum Beispiel für den altersgerechten Umbau der Wohnung. Bei Familien spielten einkommensmindernde Faktoren wie Kinder und zeitweiser Ausstieg aus dem Berufsleben damit eine größere Rolle. Bei älteren Menschen wurde der endgültige Ausstieg aus dem Berufsleben überdurchschnittlich berücksichtigt. Keine Berücksichtigung fanden aber die Wertsteigerungen der Immobilie.

Eine weitere Rolle spielt aber natürlich auch die Verschuldungsquote der Haushalte. Diese sinkt in Ostdeutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamts tendenziell sogar wieder. Ein Argument gegen eine sich abzeichnende Blase ist auch die monatliche Belastung des Haushaltseinkommens durch Zins und Tilgung für Wohneigentum – die sogenannte Erschwinglichkeitsrate. Nach Angaben des Immobilienverbands Deutschland ist diese Belastung in ostdeutschen Ballungsräumen – in solchen Zentren ist das Risiko für Blasen am höchsten – weit niedriger als im Westen: In ostdeutschen Ballungsgebieten liegt die monatliche Belastung durch Wohneigentum zwischen einem Fünftel und einem Viertel des Haushaltseinkommens, im Westen zwischen einem Viertel und gut einem Drittel. In München liegt die Quote sogar bei fast 50 Prozent.