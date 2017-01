Muss zum Beispiel eine Schule saniert werden, dann beauftragt die Gemeinde eine Baufirma dafür. Die Baufirma erledigt ihren Job, doch auf die Bezahlung darf sie gut und gerne drei Monate warten. Eine "schlechte Zahlungsmoral" nennen Inkasso-Unternehmen das. 89 Prozent aller Inkassobüros in Deutschland bescheinigen den Gemeinden, den Ländern und auch dem Bund eine solche "schlechte Zahlungsmoral" - und das schon seit Jahren.

Bezahlt man als Privatperson mal eine Rechnung nicht pünktlich, flattert schnell die Abmahnung ins Haus. Nicht so bei der öffentlichen Hand. Schließlich will man sich als Baufirma nicht den nächsten großen Auftrag verderben.

Doch genau wegen dieser Angst macht so manche Firma pleite. Die Eigenkapitaldecke ist oft dünn und Kunden lassen sich Zeit beim Begleichen der Rechnung - eine Kombination, die den wirtschaftlichen Tod bedeuten kann. Etwa 22.000 Firmen in Deutschland mussten unter anderem deshalb im Jahr 2016 aufgeben, rechnet der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) vor.

Insgesamt sieht die Inkasso-Branche aber eine gute Zahlungsmoral in Deutschland. Grund dafür sind die gute Konjunktur und die niedrige Arbeitslosigkeit.

Doch da gibt es auch ein großes Aber: Vier Millionen Deutsche sind so stark verschuldet, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder ins Plus kommen. Marion Kremer, die Vizepräsidentin des BDIU, sagt: "Es scheint, als gäbe es hier einen Sockel an harter Überschuldung, der sich auch bei optimaler Konjunktur nicht abbauen lässt."