Wegen der angeblichen Kartellabsprachen deutscher Autobauer geht die Bundesregierung davon aus, dass sich die Wettbewerbshüter der Europäischen Union künftig mit dem Thema befassen werden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Berlin wird die EU-Kommission dabei die Federführung übernehmen.

Wie eine Ministeriumssprecherin am Montag mitteilte, verfügt zwar auch das Bundeskartellamt über entsprechende Informationen, eine Prüfung werde aber nur von einer Behörde übernommen. Das Bundeskartellamt erklärte, es führe kein Verfahren, aber es lägen "Informationen" zu möglichen Absprachen im technischen Bereich vor.

Demmer: "Kartellbehörden arbeiten unabhängig." Bildrechte: IMAGO

Auch die Bundesregierung selbst wird sich nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer nicht in die Aufklärung einschalten: "Die Kartellbehörden arbeiten aus gutem Grund unabhängig." Zu der Frage, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel den Fall bewertet, machte Demmer keine Angaben.



Die Vorwürfe gegen die deutschen Autobauer dürften aber voraussichtlich beim "Diesel-Gipfel" von Bund, Ländern und Autobranche am 2. August zur Sprache kommen. Die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte dazu, sie könne sich nicht vorstellen, dass so ein für den Industriestandort Deutschland wichtiges Thema nicht bei dem Treffen thematisiert werde.