Auf den ersten Blick erscheint die Rechtslage klar: Die Eintragungen im Verkehrszentralregister des Kraftfahrtbundesamts (KBA) sind geschützt vor dem direkten Zugriff privater Stellen. Versicherer können nicht etwa wie Banken über die Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) direkt auf solche persönlichen Daten zugreifen, weil diese von öffentlichen Stellen allein für deren Zwecke gespeichert werden. Das haben sowohl das KBA wie auch ein Sprecher der Bundesdatenschutzbeauftragten MDR AKTUELL auf Nachfrage bestätigt.

So sagte Thilo Kunzemann, Sprecher der Bundesdatenschutzbeauftragten Andrea Voßhoff, dass der § 30 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) "abschließend" regele, an wen die Daten des "Fahreignungsregisters" übermittelt werden dürften. Eine Rechtsgrundlage zur Übermittlung an Versicherer finde sich dort nicht.



Ähnlich äußerte sich Stephan Immen als Pressesprecher des KBA. Auch er verwies auf § 30 StVG, in Verbindung mit § 60 der Fahrerlaubnisverordnung. Weniger klar ist die Rechtslage, wenn eine Versicherung vor Vertragsschluss oder allgemein nach solchen Angaben fragt - sie ihre Kunden also zum mehr oder weniger freiwilligen Verzicht auf den Schutz dieser Daten anhält.



Die Hintertür ist das Vertragsrecht. Denn allgemeine Vertragsfreiheit erlaubt jedwede Vereinbarung, die nicht auf etwas explizit Verbotenes abzielt. Und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) schließt diese Tür nicht. Es regelt zwar den Umgang mit der Schufa-Auskunft explizit, viel mehr aber auch nicht.



Tatsächlich verlangen bislang nicht alle Kfz-Versicherer "wahrheitsgemäße Angaben über den Punktestand". Einige aber schon. So wird beispielhaft etwa gefragt: "Haben Sie in den letzten 3 Jahren Punkte im Fahreignungsregister (Flensburg) erhalten?" Zugleich wird genau beschrieben, wie man die Auskunft beim Kraftfahrtbundesamt bekommen und weiterreichen kann.

Die Formulare dazu gibt es im Rahmen der Online-Beantragung gleich als Download und dazu am Ende der Erläuterungen dann auch den unmissverständlichen Hinweis: "Bei falschen Angaben Ihrer Punktezahl müssen Sie mit einer Vertragsstrafe rechnen."



Liest man sich die genaueren Geschäftsbedingungen dieser Versicherung durch, bleibt unklar, wie diese Strafe aussehen soll. In den "Verbraucherinformationen für die Kfz-Versicherung" ist zwar von einer "Anzeigepflicht vor Vertragsschluss" die Rede (nicht im laufenden Vertrag!) und vom Rücktritts- und Kündigungsrecht bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung. Gleichwohl aber wird dieses ausgeschlossen, "wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten".



Fragwürdig bleibt aber wohl, ob für gesetzlich geschützte Daten eine "Anzeigepflicht" gelten kann. Auch sind diese Angaben nicht überprüfbar, und der Ehrliche wäre hier wohl der Dumme. Verweigert jemand die Angaben, kann wiederum die Versicherung den Vertrag verweigern. "Punkte-Sammler" könnnen ihre Daten also nur durch Lügen schützen. Oder sie wählen eine Versicherung, die nicht nach den Punkten fragt. Noch orientieren sich schließlich die meisten an den bisher üblichen Schadenfreiheitsklassen, am Alter des Fahrers und anderen, ungeschützten Daten und Merkmalen.

Was aber, wenn ein fleißiger und trotzdem ehrlicher Sammler von Flensburg-Punkten keine Versicherung mehr fände, die seine Kfz-Haftpflicht übernimmt? Es geht ja um eine Versicherung, ohne die man hierzulande nicht fahren darf.



Vorstand Jürgen Cramer von der Sparkassen-Direkt-Versicherung winkt ab. Er sieht dies als rein "theoretisches Konstrukt" und sagte MDR AKTUELL: "Wir müssen versichern." Dass jemand keine Haftpflicht mehr fände, könne man ausschließen. Der "erhebliche Wettbewerb" von "mehr als 100 Anbietern" sorge nicht nur für eine "lausige Profitabilität" bei den Kfz-Haftpflichtversicherungen. Er sorge auch dafür, dass selbst Punkte-Sammler wohl immer eine Versicherung fänden.

Cramer, dessen Versicherung ihre Kunden nach Akzeptanz für dieses "Tarifmerkmal" befragt hatte, konnte noch nicht sagen, ob man es einführt oder nicht. Er verwies in dem Zusammenhang allerdings auf eine schon etwas ältere Analyse der Bundesanstalt für Straßenwesen, die von der BASt MDR AKTUELL zur Verfügung gestellt wurde und hier zum Download bereit steht.