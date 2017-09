In mehreren Bundesländern wird am Dienstag in Krankenhäusern gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, wurden Beschäftigte in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Berlin aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Unter anderem in Sachsen will die Gewerkschaft mit einem Aktionstag auf die Arbeitsbedingungen in der Krankenpflege aufmerksam machen, die von permanenter Überlastung geprägt seien.