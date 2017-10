Nach Air Berlin will die Lufthansa nun auch Teile der insolventen italienischen Fluggesellschaft Alitalia erwerben. Man habe ein Angebot für Teile des weltweiten Netzverkehrs und für Direktverbindungen von Alitalia in Europa abgegeben, teilte Deutschlands größte Airline am Montag in Frankfurt mit. Nach einem Bericht der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" will Lufthansa 500 Millionen Euro bieten. Die Bieterfrist für Alitalia war am Montagabend abgelaufen. Über weitere Angebote wurde zunächst nichts bekannt.

Angeblich 6.000 Job-Streichungen geplant

Nach Angaben der Lufthansa sieht ihr Konzept eine neu aufgestellte "NewAlitalia" mit nachhaltigen wirtschaftlichen Perspektiven vor. Weitere Details nannte die Airline nicht. Darüber sei mit den Sonderverwaltern von Alitalia Stillschweigen vereinbart worden. Wie die "Corriere della Sera" unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen schreibt, sieht der Lufthansa-Plan unter anderem den Abbau von rund 6.000 Arbeitsplätzen sowie die Streichung von Kurz- und Mittelstreckenflügen vor.



Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte nach der angekündigten Übernahme von großen Teilen der insolventen Air Berlin vergangene Woche bereits Interesse an einer "neu aufgestellten Alitalia" bekundet. Einen Kauf des Unternehmens im derzeitigen Zustand schloss er jedoch aus.

Italien möchte keine Zerschlagung

Die Regierung in Rom will eine Zerschlagung der Alitalia sowie starke Einschnitte beim Personal eigentlich verhindern. Allerdings scheint fraglich, ob es überhaupt jemanden gibt, der Alitalia im Ganzen übernehmen würde. Die seit Jahren in der Krise steckende Airline gilt als unsanierbar. Der Billigflieger Ryanair hatte bereits Ende September sein Interesse an einer Alitalia-Übernahme zurückgezogen.

Brückenkredite von knapp einer Milliarde

Bis es zu einer endgültigen Entscheidung über die Zukunft von Alitalia kommt, dürfte es ohnehin noch dauern. Am Freitag hatte die Regierung in Rom die Frist für den Abschluss des Verkaufsprozesses auf Ende April 2018 verschoben.



Die Laufzeit eines Brückenkredites wurde bereits von November dieses Jahres auf September 2018 verlängert. Mit zusätzlich 300 Millionen Euro soll Alitalia weiter in der Luft gehalten werden. Zuvor hatte Italien bereits mit einem 600 Millionen-Euro-Kredit den Betrieb aufrechterhalten.