Die Deutsche Bahn hat einen neuen Chef. Der Aufsichtsrat des Staatskonzerns wählte am Mittwoch in Berlin den bisherigen Finanzvorstand Richard Lutz zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Bahn AG. Der 52-Jährige tritt die Nachfolge von Rüdiger Grube an, der den Konzern im Januar im Streit um die Verlängerung seines Vertrages verlassen hatte.