Das Jahr 2017 wird nicht leicht für das Messe-Doppel in Leipzig. Die Zuliefermessen Z und Intec haben harte Konkurrenz bekommen. Im Herbst findet die Weltausstellung für Werkzeugmaschinen in Hannover statt. Eigentlich hätte das heißen können, dass weniger Aussteller nach Leipzig kommen.

Aber die Zahlen sind stabil, betont Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger. Er sagt: "Trotz des Wettbewerbs werden wir 1.400 Aussteller in diesem Jahr in Leipzig versammeln. Das ist schon ein sehr starkes Signal." Das zeige insbesondere, dass mittlerweile Intec und Z eine ganz besondere Rolle im europäischen Industriemessekalender spielten.

Messen ziehen besonders Fachpublikum an

Schlagworte auf den Messen in diesem Jahr sind Digitalisierung, Leichtbau und 3-D-Druck. Aber die Besucher schätzen vor allem das breite Angebot. Konstrukteure suchen in Leipzig zum Beispiel nach der einen Spezial-Maschine, die ein ganz bestimmtes Werkstück bearbeiten kann. Und genau diese Konzentration auf Fachleute machen Z und Intec so erfolgreich, sagt Messe-Chef Geisenberger.

Wir sind vor zehn Jahren mit 30.000 Quadratmeter Fläche an den Start gegangen. Mittlerweile sind wir bei 70.000. Alle Zahlen - Besucher, Aussteller, Fläche - haben sich verdoppelt. Das ist eine phantastische Entwicklung. Markus Geisenberger, Messe-Geschäftsführer

Besonders viele der knapp 1.400 Aussteller kommen aus Mitteldeutschland. Ein Viertel allein aus Sachsen. Für den ostdeutschen Maschinenbau gelten Z und Intec als wichtigster Termin des Jahres. Aber die beiden Messen sind längst mehr, meint Reinhard Pätz vom Verband der Maschinen- und Anlagenbauer Ost.

Eine Verbindung zwischen Ost und West

"Es hat für uns eine besondere Bedeutung", sagt er, weil wir auch Leipzig so ein bisschen als West-Ost-Drehscheibe ansehen. Als Plattform für die Erschließung der Märkte Richtung Osten: Russland, Ukaine, Polen, Tschechien." Mittweile hätten viele Firmen "aus dem Westen", auch aus der Schweiz und den Niederlanden, erkannt, dass Ostdeutschland auch ein Absatzmarkt sei und dass hier auch Kunden säßen.

In Baden-Württemberg hat die Branche über 300.000 Beschäftigte. In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sind es nur 70.000. Aber der ostdeutsche Maschinenbau entwickele sich gut, sagt Pätz und verweist auf ausgelastete Betriebe und schwarze Zahlen. Dann spricht er über die drohende Abschottung von Exportmärkten, zum Beispiel in den USA, oder den EU-Sanktionen gegen Russland.

Exportmärkte bergen auch Risiken

Für Pätz soll das heißen: Chancen und Risiken liegen eng beieinander. "Es kann durch irgendeine politische Entscheidung relativ schnell nach oben oder unten gehen", erklärt er. "Wenn das Embargo vielleicht doch aufgehoben wird, wenn sich Amerika nicht so stark abschottet, dann können wir in den nächsten Monaten und Jahren sogar einen echten Boom erleben." Wenn es aber in den USA heiße "America first" und man widme sich in Deutschland nicht dem gerade in den USA gut laufenden Thema E-Mobilität, "dann haben viele unserer Firmen wieder ein Problem."

Schließlich gibt es noch die Herausforderungen, denen sich der ostdeutsche Maschinenbau sowieso stellen muss: Digitalisierung und Fachkräftemangel. Beides sind auch Themen auf dem Leipziger Messegelände.