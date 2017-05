VW-Abgasskandal Klagewelle soll Druck erhöhen

Seit anderthalb Jahren schwelt die Affäre um Diesel-Autos von Volkswagen. Weil sie mehr Schadstoffe ausstoßen, als von VW ursprünglich behauptet. Obwohl die Sachlage in allen Ländern gleich ist, behandelt der Konzern seine Kunden sehr unterschiedlich: In den USA hat er sie großzügig entschädigt, in Europa dagegen mauert VW und will über einen Vergleich nicht mal verhandeln. Einige Anwaltskanzleien wollen nun den Druck erhöhen und gleich reihenweise Klagen einreichen.

von Johannes Schiller, MDR AKTUELL