Metallklau geht zurück

Natürlich gibt es sie noch: Diebe, denen nichts heilig ist. Diese Woche schlichen sie sich in eine ausgediente katholische Kirche im Leipziger Rosental. Das Gebäude steht leer, die Gemeinde will es verkaufen. Im Keller demontierten die Diebe 600 Meter Kupferkabel, erzählt Propst Gregor Giele: "Das ist leider ein wiederholter Einbruch. Der erste massive Einbruch in das Kirchengebäude hatte zur Folge, dass alle massiven Metallpfeifen aus der Orgel entwendet worden sind. Was uns besonders hart getroffen hat: Auch unsere historische Glocke, die im geschützten Innenhof des Bauwerkes stand, ist in dem Zusammenhang damals gestohlen und zerlegt worden".