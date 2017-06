Im Vergleich zu anderen Branchen wird im Gastgewerbe am häufigsten gegen das Mindestlohngesetz verstoßen. Das geht aus der aktuellen Zoll-Bilanz des Bundesfinanzministeriums hervor. Obwohl im vorigen Jahr weniger Betriebe kontrolliert wurden, nahmen die Verstöße zu.

So hat sich in Thüringen und Süd-West-Sachsen die Zahl der Ermittlungsverfahren verdreifacht. Das Hauptzollamt Dresden verzeichnet sogar einen fast 10-fachen Anstieg. Die Gewerkschaft für Nahrung-Genuss-Gaststätten schlägt Alarm.

Für die Beschäftigten ist das eine Katastrophe! Das heißt, dass alles das, was wir über die Jahre mit diesem Mindestlohngesetz erkämpft haben, nicht umgesetzt wird.

Zuständig für die Kontrolle des Mindestlohns ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Im Hauptzollamt Erfurt arbeiten in diesem Bereich bundesweit die meisten Kontrolleure.

So werden im Gebiet der Hauptzollämter Dresden und Magdeburg nur knapp vier Prozent aller Betriebe des Gastgewerbes kontrolliert. In Erfurt kommen die Zöllner fast auf die doppelte Quote der Schwarzarbeitskontrollen: Die beinhaltet auch immer eine Prüfung des Mindestlohns.