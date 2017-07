Fünf Bundesländer mit großen Automobilunternehmen wollen gemeinsam die Umstellung auf umweltfreundlichere Fahrzeuge vorantreiben. Die Ministerpräsidenten benannten bei einem Treffen in Berlin zwei Hauptprobleme: Einerseits ganz akut die vielen Schadstoffe in den Städten mit drohenden Fahrverboten für Dieselfahrzeuge. Andererseits mittelfristig den technologischen Wandel in der Automobilindustrie. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, erklärte, das Auto werde gerade neu erfunden.

Es geht in Richtung emissionsfreie Mobilität. Es geht in Richtung automatisiertes Fahren. Es geht in Richtung Verbindung von allem mit allem, so dass Individualverkehr und öffentlicher Verkehr in Zukunft verschmelzen werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Hunderttausende Jobs in der Autobranche

Die Ministerpräsidenten sehen die Neuausrichtung der Autobranche als wichtigste Aufgabe des nächsten Jahrzehnts. Die Bundesregierung habe das Thema aber zu sehr schleifen lassen. Armin Laschet, der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen mahnt, es stehe sehr viel auf dem Spiel. In ganz Deutschland hingen mehrere hunderttausend Arbeitsplätze vom Autobau ab, nicht nur in den großen Automobilstandorten.

Laschet erläutert, in NRW gebe es viele, viele Zulieferbetriebe - im Sauerland zum Beispiel, die dann die Autofabriken in Bayern, in Baden-Württemberg oder Niedersachsen belieferten. Deshalb gebe es jetzt die Initiative der Länder.

Autohersteller sollten Euro5-Diesel nachrüsten

Die Ministerpräsidenten fordern schnelle Lösungen, um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in den Innenstädten zu verhindern. So sollten Euro5-Diesel rasch und freiwillig nachgerüstet werden. Und zwar auf Kosten der Hersteller, betont Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, nicht auf Kosten des Staates.

Die bayerischen Automobilhersteller haben dazu ja auch prinzipell bereits ihre Bereitschaft erklärt, allerdings unter den Vorbehalt gestellt, dass es dazu eine bundesweite Verständigung geben sollte. Bayerns MP Horst Seehofer

E-Mobilität als gesamtstaatliche Aufgabe

Die Länder setzen große Erwartungen in den Autogipfel im August im Kanzleramt. Von dort erwarten sie sich wesentliche Initiativen für die Zukunft der Automobilindustrie auf dem Weg in die Elektromobilität . Denn eines sei klar, meint Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier: Die Länder alleine könnten die Probleme nicht lösen. Hier sei die Bundesregierung gefragt - auch um in Europa entsprechende Weichen zu stellen.

BMW X5 mit Hybridantrieb und weitere E-Autos an einer Ladestation. Bildrechte: dpa Ideen, wie Deutschland den Wandel schaffen kann, haben die Länderchefs auch schon: Sie kündigten eine Offensive für mehr Ladesäulen an. Außerdem wollen die Länder bei der Forschung und Entwicklung besser zusammenarbeiten, vor allem wenn es um Batteriezellen geht.



Armin Laschet nennt als Beispiel den Street-Scooter, der an der Rheinisch-Westfälischen TH für die Deutsche Post entwickelt worden sei. Die Post komme mit der Produktion ihrer Fahrzeuge gar nicht nach. Solche Kooperationen seien auch in anderen Bereichen nötig, um den Wechsel zur neuen Technologie zu ermöglichen.



Von der Bundesregierung forderten die Ministerpräsidenten zusätzliche Maßnahmen. So soll der Bund klimaneutrale Fahrzeugflotten gezielt fördern und die E-Auto-Prämie auch für Kommunen und bestimmte Firmen öffnen. Als Beispiel nennt Winfried Kretschmann soziale Dienstleister in Großstädten, einen erheblichen Anteil am Autoaufkommen hätten. Taxis und Busse seien weitere Beispiele.

Bund soll E-Tankstellen-Infrastruktur schaffen