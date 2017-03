Millionen Minijobber in Deutschland nehmen keinen bezahlten Urlaub, obwohl es ihnen zusteht. Auch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder Feiertagsentgelt wird häufig verzichtet. Das geht aus einer am Donnerstag in Berlin vorgestellten großen Minijob-Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) in Essen hervor.

Weniger als ein Drittel beansprucht Lohnfortzahlung

Demnach nahmen im vergangenen Jahr weniger als ein Drittel (29 Prozent) der rund sieben Millionen Minijobber in Deutschland Lohnfortzahlung im Krankheitsfall in Anspruch. Laut einer Vorgängerstudie waren es 2012 sogar nur zehn Prozent. Weniger als die Hälfte der Minijobber (44 Prozent) nahmen 2016 bezahlten Urlaub. 2012 waren es sogar nur 19 Prozent. 40 Prozent der Befragten gaben für 2016 an, dass ihr Arbeitgeber kein Entgelt an Feiertagen zahlte.

Mindestlohn setzt sich durch

Der Anfang 2015 eingeführte Mindestlohn kam bei vielen Minijobbern hingegen an. Der RWI-Studie zufolge sank der Anteil derjenigen, die weniger als die gesetzlich festgelegten 8,50 Euro in der Stunde verdienten, von rund 50 Prozent 2012 auf 14,5 Prozent im Jahr 2016.



Die Minijob-Studie war im Auftrag des nordrhein-westfälischen Arbeitsministeriums auf der Grundlage von Daten aus diesem Bundesland erstellt worden. Nach Angaben der Autoren lässt das Papier aber auch Aussagen für die Lage in ganz Deutschland zu.

"Minijobber Arbeitnehmer zweiter Klasse"

NRW-Arbeitsminister Schmeltzer will Minijobs nicht abschaffen, aber verbessern. Bildrechte: IMAGO Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Rainer Schmeltzer sagte dazu: "Es hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan, aber es ist noch längst nicht alles gut." Häufig würden Minijobbern ihre Arbeitnehmerrechte vorenthalten. Viele Arbeitgeber behandelten Minijobber nach wie vor als Arbeitnehmer zweiter Klasse. Der SPD-Politiker sprach sich in dem Zusammenhang für Verbesserungen und mehr Schutz für Betroffene aus, unter anderem durch neue Bußgelder für Arbeitgeber bei Verstößen. Abschaffen wolle er die Minijobs, die für viele Menschen "eine gewünschte kleine Beschäftigungsform" sei, deswegen aber nicht.

Gewerkschaften fordern Verbesserungen