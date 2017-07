Die Anwältin für Arbeitsrecht, Theresa Beyer, kennt aus der Praxis allerdings viele Fälle, in denen Minijobbern ihre Rechte verweigert wurden: "Der Minijobber ist kein Arbeitnehmer zweiter Klasse, auch wenn er in der Realität sowohl vom Arbeitgeber als auch von den Kollegen oft so behandelt wird. Sie haben als Minijobber auch einen Anspruch auf Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall wie ein Arbeitnehmer, der Vollzeit oder Teilzeit arbeitet."