Zügig eilt Frank Strese durch den Salon, ganz in Schwarz gekleidet und mit lässig zurückgekämmtem Haar. Auch wenn sich in seinem Salons genügend Mitarbeiter tummeln, ein Nachwuchsproblem habe die Branche, sagt er: "Gut, wir haben bei weitem nicht mehr so ein Bewerbungsaufkommen wie vor Jahren. Wir bekommen natürlich Bewerbungen, wir haben auch gute Lehrlinge, die wir ausbilden. Aber der Durchschnitt des Handwerks hat da eher so ein bisschen ein Problem."

Sinkende Ausbildungszahlen

Die Zahl der Auszubildenden ist nach den aktuellen Angaben des Zentralverbandes für Friseurhandwerk von 2015 vor allem in Sachsen-Anhalt eingebrochen. Zehn Prozent weniger Auszubildende musste das Handwerk hier verzeichnen. Im vergangenen Jahr waren es immer noch knapp drei Prozent. Bundesweit gehen die Zahlen seit Jahren zurück. Marvin Reschinsky ist bei der Gewerkschaft Verdi für den Nachwuchs verantwortlich. Er leitet die Kampagne „Besser Abschneiden“. Aus seiner Sicht gibt es zwei Gründe für den Nachwuchsmangel:

Zum einen die oftmals schlechte Ausbildungsqualität. Wir reden von unbezahlten Überstunden, oft werden keine Ausbildungsmittel gestellt, das heißt die Azubis dürfen zum Anfang der Ausbildung teure Scheren auch noch selbst kaufen und wir haben tatsächlich Auszubildende, die drei Jahre lang nur putzen. Marvin Reschinsky, ver.di

"Man kann es zu etwas bringen im Friseurhandwerk"

Auszubildende bekommen in Sachsen 200 Euro im ersten Lehrjahr. In Nordrheinwestfalen sind es immerhin 452 Euro. Auch bei den Gesellen gibt es große Unterschiede. Der Grundlohn beträgt nach den Zahlen des Zentralverbandes in Sachsen zum Beispiel 1.360,50 für Gesellen. In NRW sind es 1.607,40. Harte Arbeit und zu wenig Geld am Ende des Monats, viele Interessierte entscheiden sich dann doch für einen anderen Beruf, sagt der Gewerkschafter.



Friseurmeister Frank Strese hält dagegen. Ihm gefällt der Ruf nicht, den das Handwerk hat. Der Job sei hart – ohne Frage, aber man könne es auch zu etwas bringen. Wer fleißig sei, die Lehrjahre gut meistere und sich als Geselle anstrenge, könne 3.000 Euro brutto verdienen. Dazu komme das Trinkgeld. Die niedrigen Lehrlingsgehälter erklärt der Unternehmer so: "Der Lehrling ist ja noch nicht in der Lage produktiv zu sein. Der kehrt mal Haare, der guckt, der muss trainiert werden, der muss beschult werden. Aber er ist noch nicht produktiv. Und deshalb ist das bei uns im Handwerk so, dass die Lehrlingsgehälter relativ niedrig sind."

Keine Ausbildungsplätze in kleinen Betrieben

Hinzu kommt noch ein anderes Problem. Obwohl die Zahl der Fachkräfte sinkt, steigt die Anzahl der Betriebe seit Jahren. Viele von ihnen seien aber eine „One-Man-Show“ sagt Strese. Er meint damit Friseure, die wegen der etwas günstigeren Abrechnung ein Gewerbe anmelden und das dann allein führten. Diese Unternehmen bilden nicht aus. Das sei ein Problem, so der Unternehmer.



Marvin Reschinsky denkt nicht, dass allein mehr Ausbildungsbetriebe den Fachkräftemangel lindern können. Er sieht den Lösungsansatz woanders: "Wir fordern zum einen eine bessere Ausbildungsqualität in den Salons und zum anderen eine deutlich höhere Vergütung, weil von 153 Euro in Sachsen-Anhalt oder 200 Euro in Sachsen, natürlich niemand überleben kann. Da muss einiges nach oben noch möglich sein." Aus seiner Sicht müssen Friseur-Unternehmen ihre Auszubildenden und Fachkräfte besser pflegen.