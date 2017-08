Nur wenige Autofahrer in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen profitieren im kommenden Jahr von einer besseren Schadensbilanz in ihren Wohnorten. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hat nur in wenigen Regionen Änderungen errechnet und neue Regionalklassen festgelegt, die in die Berechnung der Tarife einfließen.

In Sachsen profitieren nur die Vogtländer von einer niedrigeren Regionalklasse. Ihre Haftpflichtversicherung könnte damit billiger werden. Ob sich das aber auch auf den Beitrag auswirkt, hängt auch von den anderen Faktoren zur Berechnung ab. Eine GDV-Sprecherin sagte, dazu zählen etwa die Typklasse des Wagens, die Fahrleistung, die Zahl und das Alter der Nutzer oder die Höhe der Selbstbeteiligung.



Für alle anderen Autofahrer ändert sich nichts. Am wenigsten für ihre Kfz-Versicherung müssen Autobesitzer in Bautzen, Görlitz und Mittelsachsen ausgeben. Die höchsten Versicherungsbeiträge müssen sie in den Großstädten Leipzig und Görlitz zahlen.

Schlechte Nachrichten gibt es für Autofahrer in zwei Regionen Sachsen-Anhalts. Für den Salzlandkreis wurde bei der Kfz-Haftpflicht eine höhere Regionalklasse errechnet. Im Burglandkreis gilt für die Vollkasko-Versicherung eine höhere Regionalklasse.



Für die übrigen rund eine Million Autofahrer in Sachsen-Anhalt dürften im kommenden Jahr die Versicherungsbeiträge stabil bleiben, weil sich die Regionalklasse nicht ändert. In den meisten Regionen bleibt es bei den niedrigen Regionalklassen 1 und 2. Ausnahmen sind Halle und Magdeburg, mit höheren Regionalklassen.

In Thüringen gibt es von den drei mitteldeutschen Ländern die meisten Änderungen. Am meisten dürfen sich Autofahrer in Gera freuen. Die Stadt wurde bei der Haftpflicht- und der Vollkasko-Versicherung in eine niedrigere Regionalklasse eingestuft.



Für Weimar wurde in der Haftpflicht-Versicherung, im Eichsfeld und Suhl in der Vollkasko-Versicherung eine niedrigere Regionalklasse festgelegt. Erfurter Autofahrer profitieren in der Teilkasko-Versicherung von einer niedrigeren Regionalklasse.



Im Saale-Orla-Kreis könnten dagegen gleich zwei Versicherungen teurer werden. Hier wurden die Regionalklassen in der Vollkasko- und in der Teilkaso-Versicherung angehoben.



Mehr bezahlen werden wahrscheinlich auch Autobesitzer im Unstrut-Hainich-Kreis für die Haftpflicht-Versicherung sowie in Eisenach und Suhl in der Teilkasko-Versicherung. Auch hier wurden höhere Regionalklassen festgelegt.

Auch bundesweit kaum Änderungen

Bundesweit sieht es ähnlich wie in Mitteldeutschland aus. Knapp 5,5 Millionen Autofahrer profitieren von den neuen besseren Regionalklassen in Haftpflichtversicherung. Rund 3,6 Millionen werden dagegen hochgestuft. Für den Großteil der 31 Millionen Versicherungsnehmer ändert sich nichts.



Bei den Kasko-Versicherungen ändere sich durch die neue Regionalstatistik ebenfalls nur wenig. Für knapp 29 Millionen der mehr als 34 Millionen Voll- und Teilkaskoversicherten bleibe alles beim Alten. 2,8 Millionen Kaskoversicherte rutschen in niedrigere, rund 2,6 Millionen in höhere Regionalklassen.