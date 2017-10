EU-Kommission Kein Fangverbot für den Aal

Es gibt tatsächlich immer weniger Aale. In der Ostsee sei der Bestand auf ein bis zehn Prozent zurückgegangen, sagt Christopher Zimmermann. Er leitet das Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock und macht sich ernste Sorgen um den Aal, viel mehr als um andere angeblich gefährdete Fische wie Dorsch oder Hering. "Das ist alles pillepalle im Vergleich zu dem, was mit dem Aal passiert. Das ist eine der ganz wenigen Fischarten, um die wir uns wirklich Sorgen machen."

Fischernetze, Kormorane, Wehre

Das hat auch mit komplizierten Lebenswandel des Aals zu tun. Der lebt in Flüssen und Seen, aber zum Laichen wandert er ins Meer, in die Sargassosee. Und die liegt bei den Bahamas. Auf dem langen Weg gibt es viele Hindernisse. Die Befischung sei nur eine Gefahr unter vielen. Trotzdem ist Christopher Zimmermann für ein Fangverbot. "Wir haben hier tatsächlich das Problem, dass das einzige, was wir sofort abstellen können, die Fischerei ist. Obwohl die Fischerei nicht der Hauptverursacher dieser Misere ist."

Axel Ritzmann vom Landesanglerverband Sachsen-Anhalt will von einem Fangverbot nichts wissen. Er meint, der Angler sei bei weitem nicht der schlimmste Feind des Aals."Wir denken da immer wesentlich gleich an den Kormoran." Aber neben dem Vogel gibt es noch andere Probleme. Dazu gehören Wehre und Wasserkraftwerke in den Flüssen, die den wandernden Aalen den Weg versperren. Außerdem wurde der Fisch früher, zu DDR-Zeiten besser unterstützt. "Das waren ganz andere Betriebsstrukturen, andere Interessensgrößen. Das war ein sehr beliebter Exportfisch. Deswegen gab es große Initiativen, ihn zu fördern."

Das Geheimnis der Glasaale

Den Aal mit seinem komplizierten Lebensweg kann man allerdings nicht züchten. Fördern heißt nur: Man fängt die Jungfische, die so genannten Glasaale, im Meer und setzt sie in Binnengewässern aus. Das erspart den Fischen den mühsamen und gefährlichen Weg die Flüsse hinauf. In kleinerem Maßstab machen das die Angler auch heute noch. "Wir haben vom Institut für Binnenfischerei einen Aal-Bestands-Management-Plan für unseren Einzugsbereich der Elbe herstellen lassen. Der ist von der EU anerkannt. Wir nehmen viel auf unseren Rücken und sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass es klappt."

Erfolg erst in 50 Jahren messbar

Ob es klappt, ist aber nicht sicher. Es gibt zu viele Faktoren, die Angler nicht beeinflussen können. Christopher Zimmermann vom Institut für Ostseefischerei betont: Schon kleine Mengen von Chemikalien im Wasser könnten die innere Uhr oder das Fressverhalten der Fische beeinflussen. Und das habe Folgen beim langen Weg in die Sargassosee: "Wenn ihre Fettreserven nicht reichen, verhungern sie auf dem Weg dahin. Und gerät etwas in ihrer Rhythmik durcheinander, kommen sie zu früh oder zu spät. All das führt dazu, dass sie keinen Nachwuchs produzieren."

Was den Aalen schadet und was ihnen hilft, ist leider nicht sofort festzustellen. Es dauert zwölf bis 15 Jahre, bis ein weibliches Tier geschlechtsreif wird. Und ob der Aal gerettet werden kann oder nicht, zeigt sich erst über mehrere Generationen hinweg, vielleicht in 50 Jahren.