Die Energiewende bringt schräge Begriffe mit sich. Der neueste lautet: Dunkelflaute. So bezeichnen Stromnetzbetreiber Phasen, in denen weder die Sonne scheint, noch Wind weht. Und in denen deshalb kein Ökostrom fließt. Ende Januar kam das in Mitteldeutschland mehrere Tage vor. Mitnetz-Geschäftsführer Albert Schweer sagt, ein Problem sei das nicht. Noch nicht.

In fünf Jahren gehen alle deutschen Kernkraftwerke vom Netz. Auch einige Kohlekraftwerke werden stillgelegt. Wird es dann finster in der Dunkelflaute? Nein, sagt Stefan Kapferer vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Denn die Bundesnetzagentur müsse die Stilllegung fossiler Kraftwerke genehmigen. Das mache sie aber nicht, wenn Engpässe drohten. Mitunter müssten Betreiber gegen ihren Willen Reserven vorhalten, mit denen sie kaum verdienen würden.

"Wir müssen über die Frage reden, wie wir solche Anlagen finanzieren. Denn wenn eine konventionelle Kraftwerksanlage nur einige Wochen im Jahr läuft und den Rest stillsteht, können sie eine solche Anlage nicht refinanzieren mit dem Strom, den sie in den wenigen Wochen verkaufen, in denen sie läuft."

Kapferer fordert künftig Geld dafür, dass alte konventionelle Kraftwerke in Dunkelflauten einspringen. Man ahnt: Bezahlen muss das der Verbraucher. Immerhin, sagt der Leipziger Energiewissenschaftler Thomas Bruckner, müsse diese Reserveprämie nicht hoch sein. "Wir haben uns das im Hinblick auf relativ günstige Gasturbinen genauer angesehen. Das, was man bei allen Endkunden einsammeln müsste, um eine solche Versicherungslösung zu realisieren, wäre weniger als ein Cent pro Kilowattstunde."

Im Gegenzug dürfte die Ökostrom-Umlage sinken, sagt Bruckner. Denn in spätestens zwanzig Jahren bräuchten Windräder und Solaranlagen keine Förderung mehr. Trotzdem sieht das Institut Agora Energiewende die Reserveprämie kritisch. Sprecher Christoph Podewils argumentiert, die Marktwirtschaft funktioniere auch in Dunkelflauten: "Dort sehen wir, wenn es zur Knappheit von Strom kommt, dass die Preise in die Höhe schnellen. Das wieder macht den Bau von Kraftwerken von Investoren interessant. Tatsächlich haben wir das am 24. Januar, einem Tag mit Dunkelflaute gesehen, dass die Preise an der Strombörse in die Höhe gegangen sind."