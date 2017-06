Wechsel an der Spitze Opel-Chef Neumann zurückgetreten

An der Spitze von Opel gibt es einen Wechsel. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, wird der bisherige Chef Neumann von Finanzchef Lohscheller abgelöst. Neumann will aber noch in der Geschäftsführung bleiben, bis der Verkauf an PSA über die Bühne gebracht ist.