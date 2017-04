Vertrauen, Transparenz, Dialog - das sind die drei Schlagworte, die von den Teilnehmern des hochkarätigen Treffs im Bundeswirtschaftsministerium zu hören waren. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die für den Opel-Standort Kaiserslautern am Tisch saß, betonte im Anschluss, "... dass es erneut ein Commitment dazu gab, dass alle Partner davon ausgehen, dass es eine große Chance ist für Opel und dass man gemeinsam beide Marken weiter entwickeln möchte. Dass Opel eine eigenständige Marke bleibt und es gab auch eine sehr klare Aussage von Herrn Tavares dazu, dass er die weitere Entwicklung auch von Opel genauso sieht, dass sie im Dialog mit den Belegschaften eben getan wird und der Unternehmensleitung."

"Wertvolle Zusammenarbeit fortsetzen"

Peugeot-Chef Carlos Tavares selber ließ schriftlich verlautbaren, er wolle die "wertvolle Zusammenarbeit" mit den Arbeitnehmervertretungen fortsetzen. Und das heißt? "Herr Tavares hat einfach erneut wiederholt, was er schon mehrfach gesagt hat. Dass das, was auch in den Tarifverträge über die Standortsicherung drin steht, dass er das genauso auch sieht und das genauso eben auch realisieren möchte auch später."

Tarifverträge werden eingehalten

Es bleibt also bei der Zusage, dass die bestehenden Tarifverträge eingehalten werden, dass also die Standortgarantien und die Sicherung der Arbeitsplätze gelten. Betriebsbedingte Kündigungen sind demnach bis 2018 ausgeschlossen, Investitionszusagen gelten bis 2020. Doch Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir blickt bereits auf das Danach: "Also es ist klar, dass PSA die Zusage gegeben hat, mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten zusammen zu arbeiten. Dass sie die deutsche Mitbestimmung akzeptieren, sie sogar für ein hohes Gut halten. Das sind gute Aussagen gewesen, die ich da heute gehört habe. Die spannende Frage wird sein: Was ist in Zukunft? Geltende Verträge allerdings, die sollen weiter gelten. Die sollen übernommen werden. Und die nächsten Verträge, die danach folgen, die müssen dann natürlich mit PSA ausgehandelt werden und nicht mehr mit GM."

Wirtschaftliche Entwicklung entscheidend

Hessens Wirtschaftsminister Al-Wazir: "Kompetenz von Opel ist unbestritten." Bildrechte: dpa Und dabei dürfte die wirtschaftliche Entwicklung von Opel, die zuletzt ja wieder positiver war, eine entscheidende Rolle spielen, so Al-Wazir: "Gleichzeitig ist natürlich klar, dass unter dem Strich irgendwann einmal wieder in Plus stehen muss. Auch um die Investitionen für die Zukunft finanzieren zu können."



Investitionen etwa in Forschung und Entwicklung. Und da wären wir bei einer der heiklen Fragen: Was wird langfristig aus den 7.700 Ingenieuren und Technikern, die bislang im Opel-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim getüftelt haben? "Es kommt eben nicht nur darauf an, eine Marke auf ein Auto zu kleben, sondern auch die Technik mit zu entwickeln, die drinnen ist. Und die Kompetenz, die Opel hat, ist unbestritten. Ist auch von PSA unbestritten. Und das wird in den nächsten Jahren dann drauf ankommen, genau diese Kompetenz eben in Bereichen des Gesamtkonzerns nutzbar zu machen. Und das wird noch viel, viel Arbeit sein", erklärt Al-Wazir.

Hoffen auf Zukunftsantwort

Peugeot und Citroen forschen bereits mit 13.000 Ingenieuren zu den Antrieben der Zukunft, vor allem im Bereich Elektro-Mobilität. Denkbar wäre also, dass in den deutschen Opel-Werken irgendwann einmal mal hauptsächlich Technologie aus Frankreich verbaut wird. Hessens Wirtschaftsminister hofft jedoch, "dass hier ein europäischer Autokonzern entsteht, der auch eine Zukunftsantwort auf die Fragen der Antriebe der Zukunft haben wird." Al-Wazir meint, dass wenn Opel die besseren Ideen hat, die durchaus auch von Rüsselsheim aus an den Gesamtkonzern gehen können.

