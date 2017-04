Der Autobauer Opel will sich für die Übernahme durch den französischen Autobauer Peugeot neu aufstellen. Alle europäischen Geschäfte von Opel und der britischen Tochter Vauxhall sollen in einer Gesellschaft gebündelt werden, bevor Peugeot einsteigt. In einem ersten Schritt soll die Adam Opel AG in eine GmbH umgewandelt werden. Im zweiten Quartal soll der Umbau abgeschlossen werden.

Tarifverträge werden übernommen

Opel versicherte bei der Vorstellung der Pläne, dass sich für die Mitarbeiter nichts ändern werde. Alle Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer blieben in unverändertem Umfang erhalten. Sämtliche arbeitsrechtlichen Pflichten der derzeitigen Gesellschaften und auch die Fortführung der Tarifverträge würden übernommen. Auch die Vereinbarungen zu den Pensionsplänen blieben bestehen.

Zusagen für Eisenach, Rüsselsheim und Kaiserslautern

Die Unternehmensführung bestätigte zudem die bisherigen Zusagen an die deutschen Werke. So soll im thüringischen Eisenach ab 2019 der Nachfolger des Mokka X vom Band rollen.



In Rüsselsheim soll in einigen Jahren ein großer SUV montiert werden. Das dortige Entwicklungszentrum werde auch künftig ausgelastet. Nach Angaben von Betriebsrat und Gewerkschaft werden im Zulieferwerk in Kaiserslautern weiter Komponenten für die Werke in Eisenach und Rüsselsheim gebaut.



Opel wiederholte nochmal, dass alle weiteren Vereinbarungen nach einer Integration von Opel und Vauxhall in den Peugeot-Konzern PSA Bestand haben werden. Demnach sind betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2018 ausgeschlossen, Investitionszusagen gelten bis 2020.

Peugeot steigt zur Nummer zwei in Europa auf

Peugeot zahlt 1,3 Milliarden Euro an den US-Konzern General Motors, um dessen Europa-Töchter Opel und Vauxhall zu übernehmen. Der französische Autobauer rückt damit zur Nummer zwei unter Europas Autoherstellern hinter VW auf.



Europaweit hat Opel gut 38.000 Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte arbeiten in Deutschland, vor allem in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach. Die Übernahme muss noch von verschiedenen Behörden freigegeben werden, unter anderem von der EU-Kommission.