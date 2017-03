Demnach hat der Aufsichtsrat des französischen PSA-Konzern am Freitag grünes Licht für die Übernahme gegeben. Der Kauf solle am frühen Montagmorgen bekanntgegeben werden. Ein PSA-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

General Motors will sich mit dem Verkauf von Opel aus seinem verlustreichen Europa-Geschäft zurückziehen und damit nach 88 Jahren die Verbindung zu Opel und der britischen Schwester Vauxhall kappen. Die Franzosen wollen zusammen mit dem deutschen Traditionsunternehmen den nach Volkswagen zweitgrößten Autobauer in Europa schmieden.



Die Franzosen haben in Westeuropa, wo sie mit 1,5 Millionen Autos rund die Hälfte ihrer Fahrzeuge absetzen, einen Marktanteil von 9,7 Prozent. Opel kommt mit knapp einer Million verkauften Autos auf 6,6 Prozent.



Eine Einigung zwischen Peugeot und GM hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgezeichnet. Insidern zufolge hatten sich die beiden Unternehmen in Streitfragen wie dem Umgang mit Pensionsverpflichtungen bei Opel angenähert. Allerdings wurde zuletzt noch um Details gerungen.