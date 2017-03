Nach jahrelang roten Zahlen soll Opel im PSA-Konzern bis 2020 profitabel werden. Dafür kündigte PSA-Finanzchef Jean-Baptiste de Chatillon einen Drei-Jahres-Plan an. "Wir streben eine strukturelle und dauerhafte Verbesserung an", sagte er am Montag am Rande einer Pressekonferenz seines Unternehmens in Paris. Da der Verkauf von Opel erst Ende des Jahres abgeschlossen werde, greife der Plan von 2018 an. Er müsse vom Opel-Management selbst kommen.