Der deutsche Autobauer Opel wird an PSA Peugeot Citroen verkauft. Der französische Konzern einigte sich mit General Motors über die Übernahme des Europageschäfts des US-Autobauers. Wie beide Unternehmen am Montagmorgen mitteilten, liegt der Kaufpreis bei 1,3 Milliarden Euro. Neben Opel betrifft das auch die Automarke Vauxhall.

Neben dem Automobilgeschäft erwirbt PSA in einem Joint Venture mit der Großbank BNP Paribas auch das europäische Finanzierungsgeschäft GM Financial. Dieses wird mit 900 Millionen Euro bewertet.

General Motors will sich mit dem Verkauf von Opel aus seinem verlustreichen Europageschäft zurückziehen und damit nach 88 Jahren die Verbindung zu Opel und der britischen Schwester Vauxhall kappen. Die Franzosen wollen zusammen mit dem deutschen Traditionsunternehmen den nach Volkswagen zweitgrößten Autobauer in Europa aufbauen.



Die Franzosen haben in Westeuropa, wo sie mit 1,5 Millionen Autos rund die Hälfte ihrer Fahrzeuge absetzen, einen Marktanteil von 9,7 Prozent. Opel kommt mit knapp einer Million verkauften Autos auf 6,6 Prozent.