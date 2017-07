Die vereinbarte Wochenarbeitszeit schwanke zwischen 34 Stunden bei der Telekom bis zu 40 Stunden im Bauhauptgewerbe, der Landwirtschaft und anderen Branchen vor allem in Ostdeutschland. Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit in Deutschland von allen Beschäftigten liege bei mehr als 43 Stunden pro Woche aber deutlich höher.

Dabei hinkt der Osten auch beim Mediangehalt hinterher. Dieser lag bundesweit nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr bei 3.133 Euro brutto. In Thüringen lag er bei 2.367 Euro, in Sachsen bei 2.388 und in Sachsen-Anhalt bei 2.408 Euro.