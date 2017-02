PSA-Chef Carlos Tavares will Opel kaufen. Bildrechte: dpa

Neben dem Stammwerk in Rüsselsheim betreibt Opel auch Werke in Kaiserslautern und in Eisenach sowie ein Lager in Bochum. Das Thüringer Werk beschäftigt derzeit 1.800 Mitarbeiter und ist der modernste aller Standorte.



Opel will von 2019 an in Eisenach statt der Kleinwagen Corsa und Adam dort das Modell Mokka produzieren. Der dadurch bedingte mehrmonatige Produktionsstillstand mit Kurzarbeit soll nach bisherigen Plänen zur Qualifikation der Eisenacher Opel-Beschäftigten genutzt werden. Dafür will die Erfurter Industrie- und Handelskammer eigens auf den Autobauer abgestimmte Meisterqualifikationen anbieten.