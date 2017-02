Am Thüringer Opel-Standort in Eisenach gab es 2016 mehrfach Kurzarbeit. Auch trennte sich das Werk von Dutzenden Leiharbeitern. Grund war ein Auftragsrückgang. Zum Jahresende wurde bekannt, ab April 2017 möglicherweise die Nachtschicht abgeschafft wird. Das sollte helfen, eine Flaute bis zum nächsten Modell-Start zu überbrücken. In Eisenach werden derzeit der Corsa und der kleinere Adam gefertigt. Ab 2019 soll dort der kleine Geländewagen Mokka gebaut werden. Die Produktion von Corsa und Adam dagegen wird nach Saragossa in Spanien verlagert.