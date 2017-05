Das wollen viele Betroffene und ihre Angehörigen wissen. Eine Durchschnittspflegedauer hilft ihnen aber wenig, da diese Zahl durch vergleichsweise wenige Pflegebedürftige mit einer sehr langen Pflegedauer nach oben verzerrt wird. Außerdem ist die Pflegedauer sehr stark davon abhängig, in welchem Alter Menschen pflegebedürftig werden und warum - ob sie also beispielsweise einen Schlaganfall hatten oder an Demenz leiden. Deshalb nur ein vager Anhaltspunkt: Nach den Zahlen der Barmer sind knapp 40 Prozent aller Pflegebedürftigen nach vier Jahren noch am Leben und benötigen immer noch Hilfe. Menschen unter 60 Jahren kommen in knapp acht Prozent aller Fälle nach vier Jahren wieder alleine klar, von den älteren Menschen gelingt das nur 1,5 Prozent.

2014 hat der Staat fast 30 Milliarden Euro für die Pflege ausgegeben. Das schließt unter anderem sowohl die Ausgaben der Pflegeversicherung (25,45 Milliarden) ein als auch das Geld, dass öffentliche Stellen per Sozialhilfe (3,5 Milliarden) zuschießen. Letzteres passiert immer dann, wenn Familien die Lücke zwischen dem Geld aus der Pflegeversicherung und den tatsächlichen Kosten der Pflege nicht selbst schließen können. Private Haushalte tragen knapp 37 Prozent der Ausgaben für die Pflege in Deutschland. Wie viel sie insgesamt 2014 für Heime und häusliche Pflege ausgegeben haben, hat die Barmer in ihrem Pflegereport geschätzt und kam auf 17,3 Milliarden Euro.

Kosten für Heimplätze liegen in Mitteldeutschland unter dem Bundesdurchschnitt. Bildrechte: dpa

Nach den Daten der Privaten Krankversicherer kostete ein Heimplatz für Pflegestufe III 2016 in Deutschland durchschnittlich gut 3.500 Euro im Monat. Bei 1.612 Euro Zuschuss aus der Rentenkasse mussten also rund 1.900 Euro im Monat selbst bestritten werden.



Inzwischen sind die Pflegestufen zwar in Pflegegrade umgewandelt worden, die Finanzierungslücke bleibt den privaten Versicherern zufolge aber in etwa gleich. Die Kosten für ein Heim variieren aber sehr stark und liegen in Mitteldeutschland unter dem Bundesschnitt.



Ein Heimplatz für Menschen mit Pflegestufe III kostete den Daten der privaten Versicherer zufolge 2016 in Sachsen durchschnittlich 2.950 Euro, in Sachsen-Anhalt 2.770 Euro und war in Thüringen mit gut 3.000 Euro am teuersten.