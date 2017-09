Der Prozess gegen den früheren Vorstandschef der Immobilienbank Hypo Real Estate, Georg Funke, ist eingestellt worden. Das teilte das Landgericht München mit. Im Gegenzug muss Funke 18.000 Euro an zwei gemeinnützige Vereine zahlen. Auch der Prozess gegen den mitangeklagten früheren Finanzchef der HRE, Markus Fell, wurde gegen eine Geldauflage beendet. Er soll 25.000 Euro an zwei Vereine überweisen. Zur Begründung hieß es, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hätten in der bisherigen Beweisaufnahme nicht ausreichend aufgeklärt werden können. Es fraglich, ob die die Beweisaufnahme noch vor Ablauf der Verjährung im Jahr 2018 abgeschlossen werden könne.

Die Staatsanwaltschaft hatte Funke und Fell vorgeworfen, die Öffentlichkeit bewusst über die Geldnöte der Immobilienbank getäuscht zu haben. Funke soll auf dem Höhepunkt der Finanzkrise die Bilanzen der HRE geschönt haben. Der frühere Banker bestritt das.



Die Hypo Real Estate war in den Strudel der internationalen Finanzkrise geraten. Weil sie wegen ihrer Größe als systemrelevant galt, wurde sie vom Bund gerettet. In den Jahren 2008 bis 2010 flossen fast zehn Milliarden Euro an Finanzhilfen. Außerdem übernahm der Staat Bürgschaften in Milliardenhöhe. 2009 wurde die Bankengruppe verstaatlicht und später zerschlagen.