Gegenstand sind die rund 80.000 Diesel-Wagen, die bis 2015 in den USA verkauft wurden. Der Münchner Staatsanwaltschaft zufolge besteht der Verdacht, "dass in diese Kraftfahrzeuge technische Vorrichtungen zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut wurden, um die US-amerikanischen Abgasgrenzwerte einzuhalten und die Käufer diesbezüglich nicht informiert wurden". Das europäische Geschäft sei aber nicht betroffen.

Zuvor hatten mehr als 100 Polizisten und Staatsanwälte die Audi-Zentrale in Ingolstadt sowie Büros und Privatwohnungen an sieben weiteren Orten durchsucht, darunter in Baden-Württemberg und Niedersachsen. Sie wollten dem Sprecher zufolge klären, auf wen die Vorwürfe zuträfen.