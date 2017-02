In Deutschland sind die Reallöhne im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen sie um 1,8 Prozentpunkte über dem Niveau des vorangegangenen Jahres. Diese Steigerung falle damit nicht so hoch aus wie die im Vorjahr, dennoch handle es sich um die dritthöchste Steigerung seit 2008.