Martin Jähnert hilft Händlern, alte Elektrogeräte zu recyceln. Der Leipziger hat die Firma Binee gegründet, auf Deutsch: Tönnchen. Gegen eine Gebühr stellt er in Märkten eine blaue Box auf, in die Kunden alte Handys, Kopfhörer oder Toaster werfen können. Wer will, hinterlässt seine E-Mail-Adresse und erfährt dann, was aus dem Elektroschrott wurde.