Schlecker-Pleite Drogerie-König vor Gericht

Anton Schlecker, seine Frau Christa und ihre beiden Kinder Lars und Meike haben bislang ein zurückgezogenes Leben geführt. Damit dürfte es vorbei sein. Die Gründungsfamilie der Drogeriemarktkette Schlecker steht in den kommenden Monaten im Zentrum eines spektakulären Gerichtsprozesses am Landgericht Stuttgart. Die Familie soll beim Bankrott ihres Firmenimperiums Beträge in Millionenhöhe verschoben haben, um das Geld vor den Gläubigern zu retten. Dem 72-Jährigen Kaufmann und seinen Angehörigen drohen mehrjährige Haftstrafen.

Auch die Kinder von Anton Schlecker, Lars und Meike Schlecker, sind öffentlichkeitsscheu. Dieses Foto ist fast sechs Jahre alt. Bildrechte: dpa

Die Drogeriekette Schlecker meldete im März 2012 Insolvenz an. Konkret legt die Staatsanwaltschaft Anton Schlecker zu Last, bereits vorher und in Kenntnis der drohenden Zahlungsunfähigkeit in insgesamt 36 Fällen Vermögenswerte beiseite geschafft zu haben. Außerdem soll der einstige König des Drogeriemarkts die prekäre Lage des Unternehmens bereits früher verschleiert haben, indem er für die Geschäftsjahre 2009 und 2010 falsche Angaben in Bilanzen machte. Auch dem Insolvenzgericht soll er in einem Fall unwahre Informationen gegeben und deren Richtigkeit an Eides statt versichert haben.



Christa Schlecker und die beiden Kinder des Ehepaars sollen beim Verschieben von Vermögen mitgeholfen haben. Sohn Lars und Tochter Meike wird unter anderem vorgeworfen, als Geschäftsführer eines Logistikunternehmen "bewusst pflichtwidrig" gehandelt zu haben. Sie hätten es insbesondere unterlassen, rechtzeitig einen Insolvenzantrag zu stellen. Stattdessen veranlassten sie Zahlungen vom Geschäftskonto auf ein Privatkonto ihrer Mutter, wie die Ermittlungen ergaben.