Das Unternehmen hat versichert, unzumutbare Belastungen für das Zugpersonal zu verringern. Es gebe "die verbindlichen Zusage, da wo es Probleme gibt, zum Beispiel in Ballungsräumen oder im Bordservice mit maßgeschneiderten Lösungen anzusetzen", sagte Personalvorstand Ulrich Weber. Die Bahn habe "Maßnahmen für eine bessere Planbarkeit und mehr Verlässlichkeit im Schichtdienst" angeboten. Beim Geld will der Konzern ab April 2017 1,5 Prozent mehr zahlen. Außerdem soll es eine Einmalzahlung von 550 Euro geben. Die Bahn rechnet, anders als die GDL, außerdem eine schon 2015 vereinbarte Arbeitszeitsenkung ab 2018 hinzu, die sie mit 2,6 Prozent veranschlagt.

Sie lehnt die GDL-Forderung ab, den Abstand zwischen zwei Ruhetagen auf höchstens 120 Stunden, also fünf Tage, festzulegen. Ein Wechsel von einem Arbeitswochenende auf ein freies Wochenende könne dann nur noch mit einem Vier-Tage-Zyklus erreicht werden. "Die GDL will ein starres System, das nicht kompatibel ist mit dem Eisenbahnbetrieb in einem Rund-um-die-Uhr-Betrieb und wenig Platz für individuelle Dienstplanwünsche der Mitarbeiter lässt", sagt Weber. Erfülle man die Forderungen der GDL, führe das jedoch "zu einer Vier-Tage-Woche mit 30 Wochenstunden und vollem Lohnausgleich".