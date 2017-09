In Europa liegt Deutschland nur auf Rang 15 bei der Breitbandversorgung. Das ist Fakt. So steht es im Breitbandbericht der Bertelsmann-Stiftung. 81,4 Prozent aller Haushalte haben eine Anbindung von mindestens 30 Mbit/s. Das ist zwar noch immer über dem europäischen Durchschnitt, aber eben nur Mittelfeld.

Große Bundesländer haben eine träge Verwaltung

Malta ist Musterknabe auf Platz 1. Dort erreicht die Breitbandtechnologie 100 Prozent aller Haushalte. Die Gründe für den schleppenden Ausbau des schnellen Internets sind sehr unterschiedlich. Christian Zieske, stellvertretender Geschäftsführer im Breitbandbüro des Bundes, sieht einen Grund im komplizierten Aufbau der Verwaltungen der großen Bundesländer.

In Berlin, Bremen und Hamburg würde dagegen vieles schneller gehen: "Wir haben in den Bundesländern zum Beispiel drei Stadtstaaten. Dort haben wir eine hohe Bevölkerungsdichte und ein relativ kleines politisches Gefüge an Entscheidungsträgern. Das heißt, die Gebietskörperschaft ist dort teilweise so ähnlich wie bei einer Gemeinde oder einem Landkreis. Also anders agil."

Sachsen-Anhalt hat Fördermittel nicht abgerufen

Christian Zieske ist der stellvertretende Geschäftsführer im Breitbandbüro des Bundes. Bildrechte: MDR/Michael Voss Agil, weil es eine flache Hierarchie gebe. Abstimmungen könnten so schneller stattfinden. In den Flächenländern gebe es auch noch sehr regionale Gründe für die Verzögerungen des Ausbaus, so Zieske: "Das liegt zum Beispiel an der Bodenklasse. Es gibt Schwierigkeiten im Terrain, Glasfaser günstig unter die Erde zu bekommen." Es habe auch damiat zu tun, dass in ländlichen Gebietet mit wenig Einwohnern, besonders lange Kabelstrecken verlegt werden müssten.

Diese seien vom verbrauchten Material her schon teurer. Außerdem müssten viel mehr Kommunen zustimmen. Im ländlichen Bereich erreicht Deutschland sogar nur einen Versorgungsgrad von 37 Prozent. Ausgerechnet in Sachsen-Anhalt, wo es viele dieser ländlichen Flächen gibt, wurden jetzt 15 Millionen Euro an Fördergeldern überhaupt nicht abgerufen. Für das Breitbandbüro des Bundes ist es einer der typischen Fehler, woran der Ausbau des schnellen Internets scheitert.

Der Bund übernimmt bis zu 70 Prozent der Kosten

Den Städten und Kommunen fehlt das Wissen, wie sie an das Geld kommen. Doch genau dafür bieten Chrstian Zieske und sein Team Beratung und Koordinierung an – und zwar vor und während der Arbeiten. Gerade mit der Bündelung von Bundes- und Landesmitteln könnte viel Geld zusammenkommen: "Der Bundesförderansatz beträgt 50, im Höchstfall 70 Prozent. Das ist eine Staffelung, je nach der Wirtschaftskraft der Gemeinde. Aber darüber hinaus sind Landesmittel ein ganz wichtiges Moment, um die Förderung schnell auf den Weg zu bringen."

Ganz schlimm sieht es laut Bertelsmann-Breitbandstudie bei der Glasfasertechnologie aus. Da liegt Deutschland weit unter dem europäischen Durchschnitt auf Platz 23. Das könnte gravierende Folgen haben, wenn die neue Funktelefontechnologie 5G eingeführt wird, mit der schnell große Datenmengen auf die Smartphones geschickt werden können. Zieske: "Sie brauchen für die Zukunft ein engmaschiges Glasfasernetz, damit sie diese Datenmengen beherrschen." Denn durch die Luft geht nur der letzte Weg zum Smartphonenutzer. Dazwischen laufen die Daten über das normale Breitbandnetz, welches in Deutschland heute schon nicht ausreichend ist und demnächst unter Stau leiden dürfte.