Doch bis die Transporte genehmigt sind, dauere es im Schnitt zwei Wochen, sagt Weist. Das sei zu lange. "Insbesondere bei öffentlichen Auftraggebern, bei Autobahnbaustellen und so weiter wird ja immer drauf gedrungen, dass die Arbeiten schnell vonstattengehen, damit der Verkehr wieder ordentlich rollen kann. Und es gibt natürlich private Bauherren, wo Zeit Geld ist, wissen wir alle, wo Zeitverzögerungen auf Grund fehlender Transportgenehmigungen sehr, sehr teuer sind", so Weist.

Es gibt Firmen, die haben sechs Wochen auf eine Genehmigung gewartet. Je weiter ein Schwertransport rollen soll, desto komplizierter werde es, erklärt Susann Stein, Sprecherin des Bauindustrieverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt. Sie sagt: "Das Kernproblem ist, dass jedes Bundesland diese Antragstellung anders regelt und andere Behörden zuständig sind. Und wir denken, ein Vorteil wäre es schon, wenn es eine Einheitlichkeit gäbe. Wenn man in Sachsen genauso wie in NRW sich darauf verlassen kann, dass die Anträge gleich bearbeitet werden."

Wer von Sachsen aus einen Schwertransport starten will, wendet sich an eine der 63 unteren Verkehrsbehörden. Die Beamten dort haben immer mehr zu tun. Bis Juli wurden nach Informationen von MDR AKTUELL in Sachsen 17.000 Anträge auf Schwertransporte gestellt: 3.600 mehr als im Vorjahreszeitraum.