Der ICE-Hersteller Siemens will seine Zugsparte mit dem französischen Konkurrenten Alstom zusammenlegen. Die Chefs beider Konzerne unterzeichneten dazu in Paris eine Absichtserklärung und sprachen von einer "Fusion unter Gleichen".



Alstom fertigt den französischen Hochgeschwindigkeitszugs TGV. Gemeinsam wollen Siemens und Alstom ein europäisches Eisenbahn-Schwergewicht schaffen, um den Anschluss an den chinesischen Weltmarktführer CRRC zu halten.