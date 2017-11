Siemens | Konzernumbau "Es stehen massive Veränderungen bevor"

Siemens will Mitte November seine Pläne für einen Umbau des Konzerns bekanntgeben. Die IG Metall beklagt, an vielen Standorten herrsche die nackte Angst. Ob die Standorte in Sachsen und Thüringen bleiben, ist unklar.