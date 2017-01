Im VW-Abgasskandal rückt der frühere Vorstandschef des Autokonzerns, Martin Winterkorn, mehr und mehr ins Visier der Staatsanwaltschaft. Auch gegen ihn werde nun wegen des Anfangsverdachts auf Betrug ermittelt, teilte die Behörde am Freitag mit. Man habe die Ermittlungen in dem Fall insgesamt ausgeweitet, hieß es weiter.

Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen gab es auch Razzien. In dieser Woche seien insgesamt 28 Objekte vor allem in der Region Wolfsburg, Gifhorn und Braunschweig durchsucht worden, so die Staatsanwaltschaft. Die Zahl der Beschuldigten, die an der Manipulation von Abgaswerten bei Diesel-Fahrzeugen beteiligt gewesen sein soll, stieg von bisher 21 auf 37 Personen.