Verbraucher sollen künftig bundesweit einheitliche Gebühren für die Stromnetze zahlen. Das bestätigte SPD-Vize-Fraktionschef Carsten Schneider MDR AKTUELL. Man sei sich in der Koalition weitgehend einig, dass das Gesetz noch in dieser Woche beschlossen werden solle.

Die Netzentgelte würden dann ab Januar 2019 in vier Jahresschritten angepasst, erklärte Schneider. Spätestens im Jahr 2022 werde es dann deutschlandweit gleiche Netzentgelte geben. Die Ungleichheit bei den Strompreisen werde beseitigt.



Für die Angleichung hatten sich unter anderem Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt eingesetzt. Die Netzentgelte sind Teil des Strompreises. Bundesweit machen sie rund ein Viertel der Kosten aus, in Ost- und Norddeutschland dagegen bis zu einem Drittel. Von einer Neuverteilung würden also vor allem Mittel- und Norddeutschland profitieren. Die dort höheren Abgaben sind bedingt durch höhere Einspeisung von Ökostrom, etwa durch Windparks. Zudem werden Netzkosten höher, je dünner ein Gebiet besiedelt ist.