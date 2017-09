Von Gratisstrom bis Wucher Preis-Wirrwarr an Stromtankstellen

Lange haben die Deutschen Elektroautos geschmäht. Doch die Zulassungszahlen steigen allmählich. In diesem Jahr wurden über 14.000 reine Elektroautos beim Kraftfahrtbundesamt angemeldet. Vielleicht liegt es daran, dass es immer mehr Stromtankstellen gibt, man also nicht mehr so leicht mit leerem Akku liegen bleibt. Was man an den Ladesäulen bezahlen muss, ist allerdings höchst unterschiedlich. Manche Betreiber zocken die Fahrer regelrecht ab.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL