Das Wohnen wird für deutsche Studenten immer teurer. In Großstädten und Städten mit Universitäten stiegen die durchschnittlichen Preise bei Neuvermietungen für Studenten seit 2010 um bis zu 70 Prozent. Zu diesem Ergebnis kommen Gutachter des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln.

Mietpreisantieg in Leipzig um über 23 Prozent

Am stärksten stiegen die Preise demnach in Berlin. Dort liegen die Nettomietpreise aktuell rund 70 Prozent höher als noch im Jahr 2010. Konkret müssen Studenten in der Hauptstadt elf statt sechs Euro pro Quadratmeter bezahlen. Es folgen Stuttgart mit gut 62 Prozent und München mit etwa 53 Prozent Preissteigerung. In Hamburg sei die Nettomietbelastung für Studenten um circa 30 Prozent gestiegen.

Leipzig in Mitteldeutschland vorn

In Mitteldeutschland ragt Leipzig mit einem Plus von 23,6 Prozent hervor. In Jena fällt der Anstieg mit 9,7 Prozent hingegen moderat aus. Die Studie basiert auf einer Datenauswertung von Inseraten der Internetplattform ImmobilienScout24 für 15 Städte.

Möblierte Zimmer treiben Preise nach oben

Zimmer in Wohngemeinschaften sind in deutschen Universiätsstädten begehrt. Bildrechte: dpa Die deutlichen Steigerungen seien nicht allein auf den gernerell angespannten Wohnungsmarkt zurückzuführen. Laut der Studie liegt eine weitere Ursache darin, dass immer mehr Wohnungen möbliert angeboten werden, "was die Preise zusätzlich in die Höhe treibt". So würden in Berlin inzwischen 8,5 Prozent der Studentenappartements möbliert angeboten, in München seien es sogar 18,2 Prozent.



Die Situation könne "nur durch mehr Neubauwohnungen und zusätzliche Studentenwohnheime entspannt werden", sagte IW-Experte Michael Voigtländer den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.