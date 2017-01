BMW soll nach dem Willen von Donald Trump auf ein neues Werk in Mexiko verzichten und lieber in den USA investieren.

Bildrechte: dpa

Automobilbranche Trump fordert Investitionen in den USA

Baut Eure Autos gefälligst in den USA und nicht in Mexiko: Das fordert der designierte US-Präsident Donald Trump nicht nur von amerikanischen Autoherstellern. Auch BMW soll auf ein neues Werk in Mexiko verzichten und lieber in den USA investieren. Sonst könnten Strafzölle in Höhe von 35 Prozent fällig werden.

von Stephan Zimmermann, MDR AKTUELL