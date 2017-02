Die deutsche Wirtschaft reagiert besorgt auf den wirtschaftspolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump, der auf Abkehr vom Freihandel zusteuert und die Export-Macht Deutschland scharf angegriffen hat.

Arbeitgeberpräsident verstört

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sprach am Mittwoch von verstörenden Nachrichten: "Eine Weltmacht zieht sich auf das eigene Territorium zurück und verlässt die Weltbühne." Er hoffe, dass diese Abkehr von den engsten Freunden wie auch von Wirtschafts- und Handelspartnern nicht in der Form vollzogen werde, wie es in den ersten Tagen den Eindruck mache.

Am 23. Januar erklärte Trump den Rückzug vom Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP. Zweiter von rechts: Wirtschaftsberater Peter Navarro. Bildrechte: dpa Zugleich wies Kramer die Kritik von Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro zurück, der Deutschland vorgeworfen hatte, den niedrigen Euro-Kurs zu seinem Vorteil auszunutzen. "Wir waren's nicht, die den Euro niedergekämpft haben", sagte Kramer. Zudem verwies der Arbeitgeberpräsident darauf, dass der Exportüberschuss nicht am niedrigen Euro liege, sondern an der Qualität der Dienstleistungen und Produkte: "Es sind die Produkte, die weltweit Anerkennung finden."

"Deutschland erschleicht Handelsvorteile"

Navarro hatte am Dienstag in der "Financial Times" den Vorwurf erhoben, Deutschland erschleiche sich mit Hilfe eines deutlich unterbewerteten Euro unfaire Handelsvorteile auf Kosten der USA und seiner Euro-Partner. Den Euro bezeichnete Trumps Wirtschaftsberater dabei als so etwas wie eine "implizite Deutsche Mark", deren niedriger Wert Deutschland einen Vorteil gegenüber seinen wichtigsten Handelspartnern gebe.

"Rückfall in Merkantilismus"

Wirtschaftsministerin alarmiert und irritiert

Auch in der Bundesregierung wächst die Sorge, über den wirtschafts- und außenpolitischen Kurs des neuen US-Präsidenten. "Was wir seit zehn Tagen erleben, ist alarmierend und irritierend. Das geht in eine völlig falsche Richtung", sagte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries der "Bild"-Zeitung vom Mittwoch. Zwar hätten die USA nur zehn Prozent Anteil am Export deutscher Unternehmen, dennoch wäre eine Abschottung schlecht für die deutsche Wirtschaft, aber auch für die amerikanische.

"Polemik gefährdet EU-USA-Beziehungen"

Das sieht man auch bei der EU so. Laut dem sicherheitspolitischen Sprecher der Fraktion der Europäischen Volksparteien im Europaparlament, Michael Gahler (CDU), gefährdet die Trump-Administration mit ihrer gegen die EU, den Euro und Deutschland gerichteten Polemik die für beide Seiten wichtigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen der EU und den USA.

Gahler verwies in dem Zusammenhang gegenüber dem ARD-Hörfunkstudio Brüssel darauf, dass zwischen den USA und der EU täglich ein Handelsvolumen von zwei Milliarden Euro abgewickelt werde. Hunderttausende Jobs hingen daran. Allein die deutsche Automobilindustrie habe in den USA zuletzt 30.000 Jobs geschaffen. Von dort würden mittlerweile mehr Autos nach Europa transferiert als umgekehrt.

Automobilindustrie warnt vor Eigentor

Auch der Chef des Verbands der Deutschen Automobilindustrie, Matthais Wissmann, warnt davor, dass die angekündigte Abschottung ein Eigentor für die US-Wirtschaft werden könnte. Laut Wissmann beschäftigt die deutsche Autoindustrie inklusive Zulieferer in den Staaten mittlerweile 110.000 Mitarbeiter, die mit 850.000 Einheiten mittlerweile viermal so viele Autos bauen wie noch 2009. Zudem sei der Marktanteil deutscher Autos in den USA mit 7,6 Prozent nur halb so hoch wie der von GM und Ford in Deutschland.