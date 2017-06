Vorwurf von Dobrindt Illegale Abgas-Software bei Audi in Deutschland

Bislang waren solche Vorwürfe gegen in Audi in Deutschland noch nicht laut geworden: Doch nun wirft Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Audi vor, unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut zu haben. Damit soll der Ausstoß von Schadstoffen in Testsituationen verringert worden sein. Audi kündigte Rückrufe an.