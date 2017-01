Der Politologe Peter Grottian gilt als erfolgreicher Unruhestifter. So trug er mit seiner Initiative "Berliner Bankenskandal" vor über einem Jahrzehnt dazu bei, den Berliner Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen zu stürzen. Nun wird er wieder aktiv. Auf einer Pressekonferenz in Berlin forderte er einen Boykott von VW als "Aufschrei und Hilferuf gegen das Versagen der Politik". Grottian ärgert sich, dass der Autokonzern über 14 Milliarden Dollar in den USA an Umwelt- und Gesundheitsfonds zahlt und dortige VW-Käufer großzügig entschädigt, die deutschen Verbraucher und besonders die Käufer von VW-Autos aber leer ausgehen. Aus seiner Sicht würde auch die deutsche Politik nichts tun, um Abhilfe zu schaffen. So hätte sich Wirtschaftsminister Gabriel für eine Entschädigung "von wenigstens 1000 oder 2000 Euro" einsetzen können.

Das Verbraucherschutzportal Myright.de und die Anwaltskanzlei Hausfeld versuchen unterdessen per Gerichtsurteil einen Schadensersatz für deutsche VW-Besitzer zu erreichen. Am Dienstag reichten sie beim Landgericht Braunschweig die Klage des Besitzers eines Eos-Coupés ein, der den Kaufpreis für sein Auto erstattet haben möchte. Es soll eine Art Musterprozess werden. "Unser ganz klares Ziel ist", so Jan-Eike Andresen von Myright.de, "dass hier festgestellt wird, dass jeder Betroffene in Deutschland das Recht hat, sein Auto an Volkswagen zum Neupreis zurückzugeben.“ Die Aussichten dafür sind aber gering. Zum einen sind Sammelklagen in Deutschland juristisch bisher kaum durchsetzbar, zum anderen wird auch Schadensersatz oft nur in Ausnahmefällen gezahlt.