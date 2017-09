Baum verwies auf den ADAC, der gefordert hatte, VW solle pauschal 5.000 Euro zahlen. Baum betonte, was auf dem Autogipfel verabredet worden sei, laufe nicht zugunsten der Käufer. "Es ist merkwürdig, dass die Politik diese große Anzahl von vier Millionen Käufern außen vor lässt", so Baum.

Wir sind in einer ziemlich schwierigen Lage, weil wir Geschädigte vertreten, die wirklich geschädigt sind. Es sind ihnen fehlerhafte Autos verkauft worden, die die Abgaswerte nicht einhalten, die dem Fahrverbot und dem Wertverlust ausgesetzt sind und wenn die VW-Softwarenachrüstung kommt, gibt es auch höhere Folgekosten. Also sie sind in jedem Fall geschädigt. Die Politik hat sich ihrer bisher nicht angenommen."